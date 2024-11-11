Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 761А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
09:10
4 ч. 4 мин.
13:14
Маршрут следования поезда 761А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Окуловка
10:41
10:42
240 км.
1 ч. 31 мин.
Угловка
10:52
10:53
259 км.
1 ч. 42 мин.
Вышний Волочек
11:26
11:27
353 км.
2 ч. 16 мин.
Крюково
Зеленоград
12:48
12:49
593 км.
3 ч. 38 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
13:14
630 км.
4 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хороший поезд, быстро и с комфортом. Считаю, что это лучший способ добраться из Питера в Москву. Не самый быстрый (самолет еще никто не отменял), но один из самых комфортных.
Хорошо, что персонал не навязывается. Ненавижу, когда ходят и пытаются впарить какие-то лотерейки или другую ерунду. В поезде очень чисто. Чище, чем у многих в квартирах))))
Видела как по стене ползет таракан ((((((((( После этого отбило всякое желание питаться в поезде и вообще чего-либо касаться. Я их жутко боюсь!!!!!!!!!!!! Эту мерзость.
Взял себе бизнес класс, думал как человек смогу нормально отдохнуть. Не тут то было. В вагоне была куча детей, которые то и дело орали как бешенные. Если есть отдельные вагоны для детей – то нефиг брать им бизнес, валите в свои детские вагоны. Реально как в детском саду ехал. Под конец голова гудела жутко.
Поезд оставил только приятные впечатления. Скорость совсем не чуствуется. Вагоны не трясутся. Все было очень даже хорошо. Поездка прошла на славу я считаю.