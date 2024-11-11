Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 809В Санкт-Петербург — Псков.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
06:55
3 ч. 25 мин.
10:20
Маршрут следования поезда 809В Санкт-Петербург — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
06:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аэропорт
07:07
07:08
10 км.
0 ч. 12 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
07:28
07:29
41 км.
0 ч. 33 мин.
Луга 1
08:23
08:43
132 км.
1 ч. 28 мин.
Плюсса
09:17
09:18
177 км.
2 ч. 22 мин.
Струги Красные
09:34
09:35
199 км.
2 ч. 39 мин.
Псков
Пассажирский
10:20
266 км.
3 ч. 25 мин.
