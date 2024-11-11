Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 015А Мурманск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 015А Мурманск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
19:48
19:51
9 км.
0 ч. 18 мин.
Оленегорск
21:50
22:00
93 км.
2 ч. 20 мин.
Апатиты 1
23:07
23:17
156 км.
3 ч. 37 мин.
Полярные Зори
00:06
00:08
199 км.
4 ч. 36 мин.
Кандалакша
00:35
01:00
222 км.
5 ч. 5 мин.
Княжая
01:50
01:52
259 км.
6 ч. 20 мин.
Чупа
03:05
03:07
326 км.
7 ч. 35 мин.
Лоухи
03:33
03:38
347 км.
8 ч. 3 мин.
Амбарный
04:08
04:10
382 км.
8 ч. 38 мин.
Энгозеро
04:27
04:29
398 км.
8 ч. 57 мин.
Кузема
05:15
05:16
448 км.
9 ч. 45 мин.
Кемь
06:04
06:20
494 км.
10 ч. 34 мин.
Беломорск
07:20
07:23
541 км.
11 ч. 50 мин.
Идель
08:30
08:31
592 км.
13 ч. 0 мин.
Кочкома
08:43
08:44
603 км.
13 ч. 13 мин.
Надвоицы
09:01
09:13
618 км.
13 ч. 31 мин.
Сегежа
09:33
09:58
634 км.
14 ч. 3 мин.
Медвежья Гора
11:38
11:53
727 км.
16 ч. 8 мин.
Кяппесельга
12:34
12:35
754 км.
17 ч. 4 мин.
Кондопога
13:40
13:50
805 км.
18 ч. 10 мин.
Петрозаводск
14:44
15:09
852 км.
19 ч. 14 мин.
Свирь
16:46
17:20
945 км.
21 ч. 16 мин.
Подпорожье
17:35
17:37
950 км.
22 ч. 5 мин.
Лодейное Поле
18:10
18:15
983 км.
22 ч. 40 мин.
Волховстрой 1
19:47
19:50
1096 км.
1 д. 0 ч. 17 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
21:49
22:30
1199 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Чудово-Московское
00:20
00:21
1312 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Малая Вишера
00:46
00:47
1355 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Окуловка
01:39
01:40
1436 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Бологое-Московское
02:39
03:11
1506 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Вышний Волочек
03:45
03:46
1549 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Тверь
04:56
04:58
1665 км.
1 д. 9 ч. 26 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
07:19
1825 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поезд чистый и комфортный. Купе уютное. Нигде никаких поломок в поезде нет. Матрасы очень мягкие, спать было одно удовольствие. В общем, поездка выдалась очень хорошая и без происшествий.
Хороший поезд, ехали на нем 10.05.2020. Чай, кофе, все удобства. Проводники приветливые люди. Поездка принесла только положительные эмоции, спасибо вам! =)
Ехали в 12 вагоне с мужем, не понравилась поездка, потому что кругом грязь, такое чувство, что в поезде убираются раз в месяц! Натоптано, какие-то бумажки!!! Состояние вагонов тоже оставляет желать лучшего. Разочаровались
Поездка прошла хорошо, спасибо Анне Ивановне за её работу. Чай с чебрецом был очень вкусный!
Ехал в купе, было очень душно. Окна не открыть, вентиляция справлялась слабо. Пришлось практически всю поездку провести в коридоре. После такого путешествия я понял, что купейные места – это не для меня. Уж лучше я буду ездить на машине или возьму билеты в плацкарт.
Ехать довольно долго, но в поезде было уютно и хорошо) Вкусный чай, приятные проводники. Если бы еще все двери в поездах оснастили доводчиками, то было бы просто идеально. Потому что некоторые пассажиры не до конца закрывают двери, когда ходят в туалет и они постоянно ляпаяют)))