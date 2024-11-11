15:30
1 д. 4 ч. 20 мин.
19:50
33
Маршрут следования поезда 455А Санкт-Петербург — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тихвин
23:37
23:39
180 км.
8 ч. 7 мин.
Бабаево
01:56
02:30
320 км.
10 ч. 26 мин.
Череповец 1
04:39
05:09
435 км.
13 ч. 9 мин.
Шексна
05:46
05:48
469 км.
14 ч. 16 мин.
Чебсара
06:12
06:14
486 км.
14 ч. 42 мин.
Кипелово
06:35
06:37
504 км.
15 ч. 5 мин.
Сухона
07:52
07:54
563 км.
16 ч. 22 мин.
Семигородняя
08:37
08:39
602 км.
17 ч. 7 мин.
Харовская
08:57
08:59
617 км.
17 ч. 27 мин.
Кадниковский
09:39
09:41
658 км.
18 ч. 9 мин.
Вожега
09:58
10:00
675 км.
18 ч. 28 мин.
Явенга
10:17
10:18
690 км.
18 ч. 47 мин.
Коноша 1
11:00
11:15
731 км.
19 ч. 30 мин.
Фоминская
11:47
11:49
755 км.
20 ч. 17 мин.
Вандыш
12:04
12:06
770 км.
20 ч. 34 мин.
Бурачиха
12:25
12:27
789 км.
20 ч. 55 мин.
Няндома
12:44
12:59
806 км.
21 ч. 14 мин.
Шалакуша
13:51
13:52
868 км.
22 ч. 21 мин.
Лепша
14:04
14:05
879 км.
22 ч. 34 мин.
Ивакша
14:17
14:18
888 км.
22 ч. 47 мин.
Пукса
14:36
14:37
909 км.
23 ч. 6 мин.
Плесецкая
14:48
14:53
920 км.
23 ч. 18 мин.
Шелекса
15:09
15:10
940 км.
23 ч. 39 мин.
Емца
15:27
15:29
959 км.
23 ч. 57 мин.
Обозерская
16:02
16:37
1000 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Пермилово
16:58
17:00
1018 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Разъезд 1028км
17:12
17:13
1026 км.
1 д. 1 ч. 42 мин.
Холмогорская
17:30
17:32
1042 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Ломовое
17:58
18:04
1064 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Тундра
18:21
18:22
1080 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Исакогорка
18:58
19:23
1110 км.
1 д. 3 ч. 28 мин.
Архангельск-Город
19:50
1123 км.
1 д. 4 ч. 20 мин.
