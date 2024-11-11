Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 085А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 085А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
12:38
12:39
160 км.
2 ч. 41 мин.
Окуловка
13:31
13:32
241 км.
3 ч. 34 мин.
Угловка
13:47
13:48
260 км.
3 ч. 50 мин.
Бологое-Московское
14:22
14:34
310 км.
4 ч. 25 мин.
Вышний Волочек
15:42
15:43
353 км.
5 ч. 45 мин.
Спирово
16:06
16:07
385 км.
6 ч. 9 мин.
Лихославль
16:37
16:38
428 км.
6 ч. 40 мин.
Тверь
17:05
17:07
469 км.
7 ч. 8 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
19:55
629 км.
9 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
ПРИВЕТ!!!! Поездка прошла очень хорошо. Спасибо нашей проводнице Алёне!
Комфортный поезд, едет быстро и по расписанию. Несколько раз уже на нем ездил. Было бы очень приятно, чтобы при покупке 4 и более билетов делали скидки.
Спасибо за поездку, мне все очень понравилось. Намного дешевле, чем на некоторых фирменных поездах, а комфорт по сути не сильно отличается.
У нас была хамоватая проводница из которой клещами приходилось вытягивать информацию. Впервые с таким столкнулась в жизни. Сколько раз ездила на поезде – они все сами предлагали и рассказывали, а от этой веяло неприязнью и было ощущение, что она ненавидит свою работу.
Спасибо. Очень хороший поезд!
Хочу выразить благодарность нашему проводнику Олегу за хорошее отношение и доброжелательность. Выбрали этот поезд, потому что нам его посоветовала моя подруга и не пожалели.