20:24
10 ч. 8 мин.
06:32
Расписание поезда Великие Луки — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великие Луки
20:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новосокольники
20:55
21:00
25 км.
0 ч. 31 мин.
Самолуково
21:35
21:55
59 км.
1 ч. 11 мин.
Стримовичи
22:09
22:11
69 км.
1 ч. 45 мин.
Локня
22:21
22:23
78 км.
1 ч. 57 мин.
Загоскино
22:40
22:42
93 км.
2 ч. 16 мин.
Сущево
22:57
23:02
101 км.
2 ч. 33 мин.
Лозовицы
23:16
23:21
112 км.
2 ч. 52 мин.
Ашево
23:34
23:47
121 км.
3 ч. 10 мин.
Чихачево
00:01
00:03
131 км.
3 ч. 37 мин.
Плотовец
00:16
00:18
141 км.
3 ч. 52 мин.
Судома
00:31
00:33
151 км.
4 ч. 7 мин.
Дедовичи
00:47
00:49
159 км.
4 ч. 23 мин.
Дно
01:16
02:03
189 км.
4 ч. 52 мин.
Леменка
02:38
02:40
208 км.
6 ч. 14 мин.
Сольцы
02:59
03:02
227 км.
6 ч. 35 мин.
Уторгош
03:18
03:21
243 км.
6 ч. 54 мин.
Батецкая
03:58
04:00
283 км.
7 ч. 34 мин.
Царское Село
05:41
05:43
402 км.
9 ч. 17 мин.
Купчино
05:59
06:02
414 км.
9 ч. 35 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
06:32
425 км.
10 ч. 8 мин.
