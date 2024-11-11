Маршрут следования и продажа билетов
21:10
7 ч. 30 мин.
04:40
Маршрут следования поезда 153А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
22:41
22:42
116 км.
1 ч. 31 мин.
Малая Вишера
23:13
23:14
159 км.
2 ч. 3 мин.
Окуловка
00:06
00:07
240 км.
2 ч. 56 мин.
Бологое-Московское
00:53
00:55
310 км.
3 ч. 43 мин.
Тверь
02:38
02:40
470 км.
5 ч. 28 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
04:40
630 км.
7 ч. 30 мин.
