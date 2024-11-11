Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 075А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 075А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
16:00
631 км.
8 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Идеальный поезд, ставлю ему 10 из 10! Проводники высшей категории, вагоны чистые, убранные, новые, все блестит. Даже не знаю, как еще описать поездку. В общем – только кайф.
Двухэтажный уютный поезд, на котором проехаться одно удовольствие! Я специально хотела на нем прокатиться и не пожалела по итогу – очень хорошая вышла поездка.
Брала билеты именно на этом сайте и не пожалела с выбором. Очень комфортный двухэтажный поезд, поездка прошла по высшему разряду. Могу добавить, что на подобных поездах я ездила только в Германии. Уровень очень поднялся. Стоимость тоже не маленькая, но свой комфорт дороже.
За такие деньги можно было бы и получше организовать сервис. У нас во 2 вагоне в двух туалетах закончилась туалетная бумага и полотенца. Это в поезде подобного уровня!!! Сказала про это проводнику –так тот туда сюда ходил только, а ничего так не принес. Просто ужас.
Стоимость билетов высокая, но очень радует то, что есть женское и мужское купе. Такого раньше не было и приходилось ехать, с кем получится. Новые поезда у нас вообще хорошие делают.