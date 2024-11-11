Маршрут следования и продажа билетов
20:36
1 д. 22 ч. 9 мин.
18:45
35
Маршрут следования поезда 115Ч Санкт-Петербург — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
20:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Окуловка
23:29
23:31
237 км.
2 ч. 53 мин.
Бологое-Московское
00:18
00:19
307 км.
3 ч. 42 мин.
Вышний Волочек
00:56
00:57
350 км.
4 ч. 20 мин.
Тверь
02:11
02:12
466 км.
5 ч. 35 мин.
Москва
Курский Вокзал
04:10
04:25
628 км.
7 ч. 34 мин.
Тула
Московский Вокзал
06:41
07:04
801 км.
10 ч. 5 мин.
Узловая 1
Московской жд
08:12
08:14
847 км.
11 ч. 36 мин.
Ефремов
10:07
10:09
939 км.
13 ч. 31 мин.
Елец
11:43
12:13
1005 км.
15 ч. 7 мин.
Липецк
13:34
13:54
1075 км.
16 ч. 58 мин.
Усмань
15:33
15:35
1137 км.
18 ч. 57 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:51
16:56
1194 км.
20 ч. 15 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:38
18:43
1269 км.
22 ч. 2 мин.
Россошь
20:24
21:02
1357 км.
23 ч. 48 мин.
Кантемировка
22:03
22:05
1413 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
Чертково
22:45
22:47
1454 км.
1 д. 2 ч. 9 мин.
Миллерово
23:37
23:39
1507 км.
1 д. 3 ч. 1 мин.
Каменская
00:38
00:40
1573 км.
1 д. 4 ч. 2 мин.
Лихая
01:06
01:46
1592 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Зверево
02:12
02:14
1608 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Сулин
02:35
02:37
1623 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Шахтная
03:17
03:19
1641 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Новочеркасск
03:57
03:59
1677 км.
1 д. 7 ч. 21 мин.
Ростов
Главный
04:59
05:17
1715 км.
1 д. 8 ч. 23 мин.
Староминская-Тимашевск
06:43
06:48
1806 км.
1 д. 10 ч. 7 мин.
Каневская
07:24
07:26
1853 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Брюховецкая
09:02
09:08
1885 км.
1 д. 12 ч. 26 мин.
Краснодар 1
12:00
13:00
1971 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Северская
13:36
13:41
1999 км.
1 д. 17 ч. 0 мин.
Ильская
13:55
13:59
2009 км.
1 д. 17 ч. 19 мин.
Абинская
14:41
16:32
2041 км.
1 д. 19 ч. 55 мин.
Крымская
16:55
17:05
2052 км.
1 д. 20 ч. 19 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
17:46
18:15
2080 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Новороссийск
18:45
2094 км.
1 д. 22 ч. 9 мин.
