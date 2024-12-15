Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 841У Санкт-Петербург — Старая Русса.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
07:17
6 ч. 43 мин.
14:00
22
Маршрут следования поезда 841У Санкт-Петербург — Старая Русса на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Старая Русса с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обухово
07:28
07:29
10 км.
0 ч. 11 мин.
Колпино
07:40
07:41
24 км.
0 ч. 23 мин.
Тосно
07:55
07:56
51 км.
0 ч. 38 мин.
Любань
08:17
08:18
80 км.
1 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
08:35
08:36
115 км.
1 ч. 18 мин.
Малая Вишера
08:58
08:59
158 км.
1 ч. 41 мин.
Торбино
09:23
09:24
206 км.
2 ч. 6 мин.
Боровенка
09:33
09:34
221 км.
2 ч. 16 мин.
Окуловка
09:44
09:45
239 км.
2 ч. 27 мин.
Угловка
09:55
09:56
258 км.
2 ч. 38 мин.
Лыкошино
10:06
10:07
276 км.
2 ч. 49 мин.
Березайка
10:16
10:17
293 км.
2 ч. 59 мин.
Бологое-Московское
10:27
11:05
307 км.
3 ч. 10 мин.
Едрово
11:30
11:32
332 км.
4 ч. 13 мин.
Валдай
11:53
11:55
355 км.
4 ч. 36 мин.
Дворец
12:13
12:14
370 км.
4 ч. 56 мин.
Лычково
12:47
12:49
404 км.
5 ч. 30 мин.
Кневицы
13:02
13:03
414 км.
5 ч. 45 мин.
Пола
13:24
13:26
437 км.
6 ч. 7 мин.
Парфино
13:39
13:41
449 км.
6 ч. 22 мин.
Старая Русса
14:00
465 км.
6 ч. 43 мин.
