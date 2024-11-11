Маршрут следования и продажа билетов
14:09
1 д. 8 ч. 7 мин.
22:16
19
Маршрут следования поезда 279В Санкт-Петербург — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
14:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
16:39
16:40
160 км.
2 ч. 30 мин.
Окуловка
17:32
17:33
241 км.
3 ч. 23 мин.
Бологое-Московское
18:18
18:30
311 км.
4 ч. 9 мин.
Вышний Волочек
19:39
19:41
354 км.
5 ч. 30 мин.
Тверь
20:50
20:52
470 км.
6 ч. 41 мин.
Рязань 2
02:20
02:47
812 км.
12 ч. 11 мин.
Богоявленск
05:11
05:16
970 км.
15 ч. 2 мин.
Мичуринск
Уральский
06:16
06:44
1011 км.
16 ч. 7 мин.
Тамбов 1
07:49
07:54
1076 км.
17 ч. 40 мин.
Кирсанов
09:15
09:17
1164 км.
19 ч. 6 мин.
Ртищево 1
10:45
11:15
1247 км.
20 ч. 36 мин.
Екатериновка
12:08
12:10
1291 км.
21 ч. 59 мин.
Аткарск
12:55
12:57
1340 км.
22 ч. 46 мин.
Татищево
13:41
13:43
1386 км.
23 ч. 32 мин.
Саратов 1
Пассажирский
14:27
15:07
1417 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Карамыш
17:04
17:09
1489 км.
1 д. 2 ч. 55 мин.
Петров Вал
18:47
18:49
1583 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Волгоград 1
22:16
1749 км.
1 д. 8 ч. 7 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Возмутительно!!!! Ехали на нем 12 часов и все это время мерзли в шапках и куртках! Отопление!??? Не, не слышали!!! Вот девиз этого поезда.
Среди преимуществ могу выделить то, что поезд был довольно ухоженный и чистый. Но при моем росте 195 см мне было некомфортно ехать потому что длина полок от силы 200 см.
В купе была только одна розетка, которой постоянно кто-то пользовался и нужно было ожидать своей очереди. Давали бы хотя бы удлиннители для этих розеток чтобы все могли подсоединться! Как вообще можно в нынешнее время делать только одну розетку.
Работа проводника никакущая. Общее состояние вагона то же самое. Вообще все впечатление о поездке пошло на смарку. Проводница – старая наглая женщина уже в годах. Пора ее списывать с этого поезда.
Мда. Я думал что видел все. Но настолько грязных туалетов я со времен СССР не видел!!!! Вообще фу. Я и не брезгливый совсем. Но если выбирать ходить в такой туалет или потерпеть – я лучше выберу второе.