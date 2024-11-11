Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 693А Санкт-Петербург — Великие Луки.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:10
12 ч. 20 мин.
07:30
21
Маршрут следования поезда 693А Санкт-Петербург — Великие Луки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Великие Луки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
19:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
19:36
19:38
22 км.
0 ч. 26 мин.
Батецкая
21:31
21:33
141 км.
2 ч. 21 мин.
Уторгош
22:07
22:09
181 км.
2 ч. 57 мин.
Сольцы
22:23
22:27
197 км.
3 ч. 13 мин.
Леменка
22:59
23:01
216 км.
3 ч. 49 мин.
Дно
23:23
23:25
235 км.
4 ч. 13 мин.
Дедовичи
23:52
23:54
265 км.
4 ч. 42 мин.
Плотовец
00:31
00:33
284 км.
5 ч. 21 мин.
Чихачево
00:46
00:48
294 км.
5 ч. 36 мин.
Ашево
01:00
01:02
304 км.
5 ч. 50 мин.
Лозовицы
01:13
01:15
313 км.
6 ч. 3 мин.
Сущево
01:28
01:30
324 км.
6 ч. 18 мин.
Загоскино
01:43
01:45
332 км.
6 ч. 33 мин.
Локня
02:01
02:03
347 км.
6 ч. 51 мин.
Стримовичи
02:15
02:17
356 км.
7 ч. 5 мин.
Самолуково
02:30
02:36
366 км.
7 ч. 20 мин.
Новосокольники
03:28
03:45
400 км.
8 ч. 18 мин.
Изоча
04:18
04:20
420 км.
9 ч. 8 мин.
Невель 2
04:52
06:10
438 км.
9 ч. 42 мин.
Великие Луки
07:30
490 км.
12 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне жара не продохнуть. Форточки не открываются. 32 градуса тепла. Кондиционер не работает. Жесть и жуть!
Постельное белье выдали не первой свежести. Неприятно было спать на таком. Ночью сильно похолодало, к утру продрог. Стоит задумываться в межсезонье о том, чтобы печку включать хотя бы на ночь.
Ехала из Питера в Люкню с ребенком. Поездку перенесли хорошо. Однако свою станцию чуть не проспали, потому что проводница за 5 минут до выхода только предупредила. Сама видимо проспала.
Старый советский вагон. Ничего примечательного. Где-то грязновато. Где-то чисто. Таких поездов пол России ездит. Проводница старалась выполнять свои обязанности хорошо. Это явно было видно.
Хороший поезд. Почти не стоит подолгу на станциях. Но едет как-то медленно. Бывают остановки, между которыми прямо тянется.