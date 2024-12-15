Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 607У Великие Луки — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:25
10 ч. 7 мин.
06:32
21
Маршрут следования поезда 607У Великие Луки — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великие Луки — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великие Луки
20:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новосокольники
20:58
21:02
25 км.
0 ч. 33 мин.
Самолуково
21:35
21:56
59 км.
1 ч. 10 мин.
Стримовичи
22:08
22:10
69 км.
1 ч. 43 мин.
Локня
22:21
22:23
78 км.
1 ч. 56 мин.
Загоскино
22:41
22:43
93 км.
2 ч. 16 мин.
Сущево
22:58
23:01
101 км.
2 ч. 33 мин.
Лозовицы
23:15
23:35
112 км.
2 ч. 50 мин.
Ашево
23:49
23:52
121 км.
3 ч. 24 мин.
Чихачево
00:06
00:13
131 км.
3 ч. 41 мин.
Плотовец
00:27
00:37
141 км.
4 ч. 2 мин.
Судома
00:51
01:08
151 км.
4 ч. 26 мин.
Дедовичи
01:22
01:24
159 км.
4 ч. 57 мин.
Дно
01:53
02:13
189 км.
5 ч. 28 мин.
Леменка
02:44
02:46
208 км.
6 ч. 19 мин.
Сольцы
03:05
03:07
227 км.
6 ч. 40 мин.
Уторгош
03:23
03:25
243 км.
6 ч. 58 мин.
Батецкая
04:04
04:06
283 км.
7 ч. 39 мин.
Царское Село
05:43
05:45
402 км.
9 ч. 18 мин.
Купчино
05:59
06:01
414 км.
9 ч. 34 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
06:32
425 км.
10 ч. 7 мин.
