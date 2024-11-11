Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 169В Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
02:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Окуловка
05:56
05:57
240 км.
3 ч. 46 мин.
Бологое-Московское
06:43
07:17
310 км.
4 ч. 33 мин.
Вышний Волочек
07:52
07:54
353 км.
5 ч. 42 мин.
Тверь
09:11
09:13
469 км.
7 ч. 1 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
11:54
629 км.
9 ч. 44 мин.
