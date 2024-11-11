Маршрут следования и продажа билетов
13:40
4 ч. 17 мин.
17:57
10
Маршрут следования поезда 811Я Санкт-Петербург — Печоры Псковские на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Печоры Псковские с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
13:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аэропорт
13:51
13:52
10 км.
0 ч. 11 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
14:12
14:13
41 км.
0 ч. 32 мин.
Луга 1
15:10
15:30
132 км.
1 ч. 30 мин.
Плюсса
16:05
16:06
177 км.
2 ч. 25 мин.
Струги Красные
16:24
16:25
199 км.
2 ч. 44 мин.
Псков
Пассажирский
17:12
17:17
266 км.
3 ч. 32 мин.
Моглино
17:28
17:29
270 км.
3 ч. 48 мин.
Новоизборск
17:38
17:39
289 км.
3 ч. 58 мин.
Печоры Псковские
17:57
310 км.
4 ч. 17 мин.
