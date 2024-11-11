Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 677А Санкт-Петербург — Великие Луки. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 677А Санкт-Петербург — Великие Луки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Великие Луки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
22:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
23:02
23:04
22 км.
0 ч. 28 мин.
Батецкая
00:46
00:48
141 км.
2 ч. 12 мин.
Уторгош
01:24
01:26
181 км.
2 ч. 50 мин.
Сольцы
01:42
01:45
197 км.
3 ч. 8 мин.
Леменка
02:03
02:07
216 км.
3 ч. 29 мин.
Дно
02:27
02:59
235 км.
3 ч. 53 мин.
Дедовичи
03:28
03:30
265 км.
4 ч. 54 мин.
Судома
03:43
03:48
273 км.
5 ч. 9 мин.
Плотовец
04:01
04:03
283 км.
5 ч. 27 мин.
Чихачево
04:16
04:25
293 км.
5 ч. 42 мин.
Ашево
04:37
04:39
303 км.
6 ч. 3 мин.
Лозовицы
04:50
04:59
312 км.
6 ч. 16 мин.
Сущево
05:12
05:14
323 км.
6 ч. 38 мин.
Загоскино
05:27
05:30
331 км.
6 ч. 53 мин.
Локня
05:46
05:50
346 км.
7 ч. 12 мин.
Стримовичи
06:01
06:09
355 км.
7 ч. 27 мин.
Самолуково
06:22
06:24
365 км.
7 ч. 48 мин.
Новосокольники
06:56
07:00
399 км.
8 ч. 22 мин.
Великие Луки
07:32
424 км.
8 ч. 58 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Великие Луки Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Цена соответствует качеству на мой взгляд. Во время поездки не было никаких проблем с проводником. Вежливый. Услужливый. Такой каким и должен быть нормальный проводник.
Вполне хороший поезд. Проводницы приятные женщины. В поезде чисто. Белье выдали хорошее. Все было отлично.
Утром напрягала очередь в туалет. Если вечером еще было чисто, то утром все так загадили, что я зашла и решила потерпеть до конечной. Выводы делайте сами.
Почему я брал купе и там банально не могли нормальное количество розеток провести? Почему розетки были только для нижних пассажиров, а для верхних ничего не было? Такие деньги платим а толку ноль. Сервис дно.
Езжу этим поездом не первый год. Если сравнивать то что было раньше и то что сейчас то разница видна калосальная. Сейчас и чистенько и нормальны сервис. И вагоны в хорошем состоянии.