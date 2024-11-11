Маршрут следования и продажа билетов
01:55
1 д. 11 ч. 37 мин.
13:32
Маршрут следования поезда 290Я Москва — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
08:06
08:25
320 км.
6 ч. 11 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
13:03
14:00
628 км.
11 ч. 8 мин.
Волховстрой 1
15:59
16:02
731 км.
14 ч. 4 мин.
Тихвин
17:30
17:32
805 км.
15 ч. 35 мин.
Пикалево 1
18:10
18:12
838 км.
16 ч. 15 мин.
Ефимовская
18:50
18:52
872 км.
16 ч. 55 мин.
Подборовье
19:09
19:11
892 км.
17 ч. 14 мин.
Заборье
19:22
19:24
902 км.
17 ч. 27 мин.
Бабаево
20:13
20:57
945 км.
18 ч. 18 мин.
Кадуй
22:10
22:12
1016 км.
20 ч. 15 мин.
Череповец 1
23:05
23:35
1060 км.
21 ч. 10 мин.
Шексна
00:24
00:26
1094 км.
22 ч. 29 мин.
Чебсара
00:46
00:48
1111 км.
22 ч. 51 мин.
Кипелово
01:10
01:12
1129 км.
23 ч. 15 мин.
Сухона
02:22
02:24
1188 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Семигородняя
02:52
02:54
1227 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Харовская
03:07
03:09
1242 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Кадниковский
03:41
03:43
1283 км.
1 д. 1 ч. 46 мин.
Вожега
03:57
03:59
1300 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Явенга
04:13
04:14
1315 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Коноша 1
04:51
05:06
1356 км.
1 д. 2 ч. 56 мин.
Фоминская
05:38
05:40
1380 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Вандыш
05:56
05:58
1395 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Бурачиха
06:16
06:18
1414 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Няндома
06:34
06:44
1431 км.
1 д. 4 ч. 39 мин.
Шалакуша
07:58
08:00
1493 км.
1 д. 6 ч. 3 мин.
Лепша
08:15
08:16
1504 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
Ивакша
08:26
08:27
1513 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Пукса
08:45
08:47
1534 км.
1 д. 6 ч. 50 мин.
Плесецкая
08:58
09:03
1545 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Шелекса
09:18
09:20
1565 км.
1 д. 7 ч. 23 мин.
Емца
09:37
09:39
1584 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Обозерская
10:16
10:46
1625 км.
1 д. 8 ч. 21 мин.
Пермилово
11:06
11:18
1643 км.
1 д. 9 ч. 11 мин.
Холмогорская
11:42
11:44
1667 км.
1 д. 9 ч. 47 мин.
Ломовое
12:09
12:11
1689 км.
1 д. 10 ч. 14 мин.
Тундра
12:28
12:29
1705 км.
1 д. 10 ч. 33 мин.
Исакогорка
13:05
13:10
1735 км.
1 д. 11 ч. 10 мин.
Архангельск-Город
13:32
1748 км.
1 д. 11 ч. 37 мин.
