Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 769А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
13:10
4 ч. 2 мин.
17:12
5
Маршрут следования поезда 769А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
14:01
14:02
116 км.
0 ч. 51 мин.
Угловка
14:49
14:50
260 км.
1 ч. 39 мин.
Вышний Волочек
15:23
15:24
354 км.
2 ч. 13 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
17:12
630 км.
4 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На местах для пассажиров нет нормальных зарядок для телефона. Хорошо, что у человека напротив был пауэрбанк, так хоть немного телефон подзарядили. А так вообще бы остались без зарядки.
Заказали чай. Его нам принесли через 25 минут!!!!!!!!!!!!!! Даже перехотелось уже его пить))))) Ну что за сервис. Хотя бы предупредили бы заранее, что долго будут нести. А то сказали что скоро будет и 25 минут ожидания. Если это «скоро», то страшно представить, что такое «не скоро».
Считай 4 часа и ты в столице. Удобнее чем на автомобиле, на авто я обычно за часов 7-8 добираюсь. А если в пробку попаду, то всё. Один раз 12 часов ехала. А тут с ветерком и комфортом. А по факту за те же деньги.
Я очень довольная поездкой. Персонал приветливый и очень внимательный. Мужчина проводник по Имени Игорь на протяжении всей поездки делал наше пребывание в составе комфортным.
Сидения мне кажется анатомически неправильные. Хочется чтобы спинка откидывалась назад хотя бы чуть-чуть и плюс чтобы немного помягче были сами посебе. Как то под конец пятая точка просила мягкости))))