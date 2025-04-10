19:03
1 д. 4 ч. 56 мин.
23:59
39
Маршрут следования поезда 250Ь Костомукша — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Костомукша — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Костомукша
19:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кимосозеро
19:48
19:49
36 км.
0 ч. 45 мин.
Ледмозеро
20:49
20:52
78 км.
1 ч. 46 мин.
Муезерка
21:35
21:39
111 км.
2 ч. 32 мин.
Сонозеро
22:10
22:13
135 км.
3 ч. 7 мин.
Пенинга
22:43
22:45
159 км.
3 ч. 40 мин.
Суккозеро
23:39
23:59
200 км.
4 ч. 36 мин.
Гимольская
00:29
00:30
228 км.
5 ч. 26 мин.
Поросозеро
01:05
01:06
255 км.
6 ч. 2 мин.
Тумасозеро
01:23
01:24
270 км.
6 ч. 20 мин.
Лахкаламен
01:40
01:41
284 км.
6 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 35км
02:00
02:01
298 км.
6 ч. 57 мин.
Найстенъярви
02:07
02:08
301 км.
7 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 22км
02:21
02:22
309 км.
7 ч. 18 мин.
Суоярви 1
02:44
03:09
328 км.
7 ч. 41 мин.
Пийтсиеки
03:27
03:28
341 км.
8 ч. 24 мин.
Лоймола
03:48
03:49
360 км.
8 ч. 45 мин.
Райконкоски
04:02
04:03
372 км.
8 ч. 59 мин.
Леппясюрья
04:17
04:18
384 км.
9 ч. 14 мин.
Янисъярви
04:43
04:44
404 км.
9 ч. 40 мин.
Алалампи
04:53
04:54
411 км.
9 ч. 50 мин.
Маткаселькя
05:12
05:13
427 км.
10 ч. 9 мин.
Кааламо
05:26
05:27
435 км.
10 ч. 23 мин.
Хелюля
05:49
05:50
453 км.
10 ч. 46 мин.
Сортавала
05:58
06:28
458 км.
10 ч. 55 мин.
Куокканиэми
06:49
06:50
474 км.
11 ч. 46 мин.
Хухоямяки
07:05
07:06
489 км.
12 ч. 2 мин.
Ихала
08:06
08:07
500 км.
13 ч. 3 мин.
Элисенваара
08:23
08:28
515 км.
13 ч. 20 мин.
Алхо
08:40
08:41
525 км.
13 ч. 37 мин.
Хийтола
08:55
08:57
534 км.
13 ч. 52 мин.
Кузнечное
09:17
09:19
551 км.
14 ч. 14 мин.
Приозерск
09:37
09:39
565 км.
14 ч. 34 мин.
Девяткино
12:00
12:01
676 км.
16 ч. 57 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
12:23
14:22
689 км.
17 ч. 20 мин.
Малая Вишера
17:08
17:09
846 км.
22 ч. 5 мин.
Бологое-Московское
18:46
19:20
997 км.
23 ч. 43 мин.
Тверь
21:04
21:06
1157 км.
1 д. 2 ч. 1 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:59
1317 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
