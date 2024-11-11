Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 206А Санкт-Петербург — Вологда.
19:40
11 ч. 5 мин.
06:45
Маршрут следования поезда 206А Санкт-Петербург — Вологда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Вологда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
19:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
21:39
21:44
103 км.
1 ч. 59 мин.
Тихвин
22:53
22:55
177 км.
3 ч. 13 мин.
Пикалево 1
23:35
23:37
210 км.
3 ч. 55 мин.
Подборовье
00:27
00:29
264 км.
4 ч. 47 мин.
Бабаево
01:20
01:50
317 км.
5 ч. 40 мин.
Суда
03:28
03:30
411 км.
7 ч. 48 мин.
Череповец 1
04:00
04:15
432 км.
8 ч. 20 мин.
Шексна
05:01
05:03
466 км.
9 ч. 21 мин.
Вологда 1
06:45
543 км.
11 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд отличный, как по мне. Но вот стоимость билета завышена. Могли бы сделать и поменьше. В туалет было грязно, когда я туда сходила.
Ехать чуть менее суток. Ночью было прохладно, реально дуло из окна так, что у меня до сих пор шея не поворачивается в одну сторону. Не работали розетки, поэтому не смог подзарядить телефон.
Все бы хорошо, но было душно как-то внутри. То ли вентиляция слабая, то ли кондиционер поломан. Было ощущение что воздух «спертый» и не обновляется.
После этих полок у меня до сих пор спину ломит. Неужели так сложно придумать какие-нибудь сидения, на которых было бы комфортно спать и чтобы после них не отваливалась спина и лопатки?
Что сказать когда сказать нечего? Доехал и на том спасибо. Точно не самый худший поезд в моей жизни.