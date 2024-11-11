18:50
4 ч. 21 мин.
23:11
5
Маршрут следования поезда 223А Санкт-Петербург — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Луга 1
21:03
21:08
133 км.
2 ч. 13 мин.
Плюсса
21:52
21:54
178 км.
3 ч. 2 мин.
Струги Красные
22:16
22:18
200 км.
3 ч. 26 мин.
Псков
Пассажирский
23:11
267 км.
4 ч. 21 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Даже не знаю как сказать. С одной стороны есть много минусов, но с другой и плюсов не мало. Сидения были грязные – это минус. Но если смотреть на постельное белье, которое нам выдали, то оно очень даже неплохого качества. Белое, чистое и вкусно пахло. Туалет тоже был нормальным. Но почему-то пытались впарить какие-то дополнительные товары, да еще так навязчиво, что даже отпугивали.
Проводницы хорошие, отзывчивые. Поезд конечно не новый но ухоженный. Очень многое зависит от того кто будет ехать рядом. Если пассажиры будут нормальными, то и поездка будет хорошей.
Быстро. Комфортно и хорошо. Часто езжу в Псков к родителям на этом поезде. Один из лучших в этом направлении, как мне кажется.
Цена билета могла бы быть и пониже всего за пару часов езды. Проводница не помогла вынести чемодан из поезда, пришлось просить мужчину.
Замечательная поездка! Очень нравится, что поезд делает минимальное количество остановок, пока вы едете. Внутри чисто и уютно.