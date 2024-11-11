Маршрут следования поезда 763А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
14:50
631 км.
3 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Один из лучших поездов. Стараюсь ездить в столицу только на спасанах, потому что это максимально быстро и удобно. В этот раз было только маленькое недоразумение – в туалете была переполнена урна и все вываливалось на пол. До конца поездки так и не заменили ничего.
Поезд приехал минута в минуту на платформу. Никаких проволочек и тому подобного. Очень люблю пунктуальность. Вагоны комортные и при езде вообще ни капли не трясет. Поездкой доволен на 5+!
Мы ехали с дочкой. Даже ребенок оценил насколько поезд отличается от поездов в других направлениях. Сказала: Мама. Это мы поедем в таком классном поезде!? И за всю дорогу ни разу не сказала, что ей надоело ехать.
Проводница Екатерина делала свою работу на 100%. Очень понравилось отношение к пассажирам, чистота и комфорт. Вкусная еда. Я даже не ожидала, что будет настолько вкусно.
Сколько раз ездил и каждый раз наслаждался. Решил вот добавить отзыв. Ну очень круто. И постоянно что-то новое вводят. 3 года назад было хуже. Прогресс идет.