Маршрут следования и продажа билетов
14:40
6 ч. 44 мин.
21:24
10
Маршрут следования поезда 729А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
14:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Колпино
15:02
15:04
24 км.
0 ч. 22 мин.
Тосно
15:47
15:49
51 км.
1 ч. 7 мин.
Чудово-Московское
16:19
16:21
116 км.
1 ч. 39 мин.
Окуловка
17:18
17:20
241 км.
2 ч. 38 мин.
Бологое-Московское
17:51
17:53
311 км.
3 ч. 11 мин.
Вышний Волочек
18:16
18:18
354 км.
3 ч. 36 мин.
Тверь
19:15
19:17
470 км.
4 ч. 35 мин.
Крюково
Зеленоград
20:57
20:58
593 км.
6 ч. 17 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
21:24
630 км.
6 ч. 44 мин.
