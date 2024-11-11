Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 235Ч Санкт-Петербург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
23:04
7 ч. 37 мин.
06:41
Маршрут следования поезда 235Ч Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
00:58
00:59
160 км.
1 ч. 54 мин.
Бологое-Московское
02:33
02:34
311 км.
3 ч. 29 мин.
Спирово
03:27
03:28
386 км.
4 ч. 23 мин.
Тверь
04:18
04:19
470 км.
5 ч. 14 мин.
Москва
Курский Вокзал
06:41
632 км.
7 ч. 37 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда