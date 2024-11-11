Маршрут следования поезда 243А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
16:07
631 км.
8 ч. 21 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень неудобные матрасы, также неудобно лежать на верхней полке, несколько раз ударилась головой о стопор для шторы. Впечатление о поездке отвратительное.
Поезд очень старенький, отсюда получаем все неудобства. Не было ни розеток нормальных, ни кондиционера, ни в целом комфортной обстановки для того, чтобы путешествовать. Проводницы вели себя подобающе, к ним никаких претензий нет. Но вот состояние состава вызывает большие вопросы, можно ли такое вообще выпускать на рельсы.
Когда ехали было очень жарко, потому что в вагоне не было кондиционера. Из-за этого открывали двери и спали с открытыми. Но как только откроешь дверь, сразу намного громче стучит железка. Короче я не выспался.
Очень приятный персонал и обслуживание. Поезд хоть и старенький, но довольно чистый. Понравилась атмосфера, которая была в вагоне.
Ехала с мамой (ей 75 лет), поездку она перенесла хорошо. Проводницы заботились о нас и всячески старались чем-то помочь. У меня мама инвалид. Очень благодарна им за помощь!