Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 077А Санкт-Петербург — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
01:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
03:06
03:07
116 км.
1 ч. 26 мин.
Бологое-Московское
04:59
05:11
311 км.
3 ч. 19 мин.
Тверь
06:53
06:55
469 км.
5 ч. 13 мин.
Москва
Курский Вокзал
10:08
10:21
631 км.
8 ч. 28 мин.
Тула
Московский Вокзал
13:33
14:08
804 км.
11 ч. 53 мин.
Узловая 1
Московской жд
15:23
15:31
850 км.
13 ч. 43 мин.
Ефремов
17:30
17:32
942 км.
15 ч. 50 мин.
Елец
19:00
19:31
1008 км.
17 ч. 20 мин.
Липецк
20:47
20:52
1078 км.
19 ч. 7 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:34
23:38
1189 км.
21 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:43
00:48
1264 км.
23 ч. 3 мин.
Россошь
02:25
02:40
1352 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Лихая
06:24
06:43
1581 км.
1 д. 4 ч. 44 мин.
Шахтная
08:16
08:17
1628 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Новочеркасск
09:48
09:50
1664 км.
1 д. 8 ч. 8 мин.
Первомайская
11:17
12:05
1708 км.
1 д. 9 ч. 37 мин.
Староминская-Тимашевск
13:37
13:39
1794 км.
1 д. 11 ч. 57 мин.
Тимашевская
15:18
15:22
1891 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Протока
16:52
16:54
1967 км.
1 д. 15 ч. 12 мин.
Тамань
20:29
22:22
2057 км.
1 д. 18 ч. 49 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
22:48
22:50
2101 км.
1 д. 21 ч. 8 мин.
Семь Колодезей
00:27
00:31
2153 км.
1 д. 22 ч. 47 мин.
Владиславовка
01:15
01:18
2187 км.
1 д. 23 ч. 35 мин.
Джанкой
03:42
04:30
2284 км.
2 д. 2 ч. 2 мин.
Симферополь
06:00
2370 км.
2 д. 4 ч. 20 мин.
