13:50
19 ч. 20 мин.
09:10
27
Маршрут следования поезда 160А Петрозаводск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
13:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чална-Онежская
14:20
14:21
17 км.
0 ч. 30 мин.
Эссойла
15:16
15:17
62 км.
1 ч. 26 мин.
Новые Пески
15:37
15:38
75 км.
1 ч. 47 мин.
Суоярви 1
16:25
16:37
117 км.
2 ч. 35 мин.
Пийтсиеки
16:55
16:56
130 км.
3 ч. 5 мин.
Лоймола
17:16
17:17
149 км.
3 ч. 26 мин.
Райконкоски
17:30
17:31
161 км.
3 ч. 40 мин.
Леппясюрья
17:45
17:46
173 км.
3 ч. 55 мин.
Янисъярви
18:06
18:07
193 км.
4 ч. 16 мин.
Черные Камни
18:24
18:25
209 км.
4 ч. 34 мин.
Маткаселькя
18:36
18:37
216 км.
4 ч. 46 мин.
Морозная
19:08
19:09
242 км.
5 ч. 18 мин.
Сортавала
19:19
20:52
246 км.
5 ч. 29 мин.
Яккима
21:31
21:32
280 км.
7 ч. 41 мин.
Элисенваара
21:55
21:56
302 км.
8 ч. 5 мин.
Хийтола
22:18
22:19
322 км.
8 ч. 28 мин.
Каменногорск
23:11
23:12
365 км.
9 ч. 21 мин.
Выборг
23:44
00:14
398 км.
9 ч. 54 мин.
Зеленогорск
00:58
00:59
474 км.
11 ч. 8 мин.
Белоостров
01:11
01:12
492 км.
11 ч. 21 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
01:52
02:07
525 км.
12 ч. 2 мин.
Чудово-Московское
03:44
03:45
638 км.
13 ч. 54 мин.
Малая Вишера
04:10
04:11
681 км.
14 ч. 20 мин.
Бологое-Московское
05:34
05:35
832 км.
15 ч. 44 мин.
Тверь
07:09
07:11
992 км.
17 ч. 19 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
09:10
1152 км.
19 ч. 20 мин.
