Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 238У Санкт-Петербург — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
08:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бабаево
14:47
15:34
315 км.
6 ч. 0 мин.
Череповец 1
17:52
18:40
430 км.
9 ч. 5 мин.
Шексна
19:27
19:29
464 км.
10 ч. 40 мин.
Чебсара
19:51
19:53
481 км.
11 ч. 4 мин.
Сухона
21:42
21:44
557 км.
12 ч. 55 мин.
Вожега
23:28
23:30
670 км.
14 ч. 41 мин.
Котлас Южный
08:05
1027 км.
23 ч. 18 мин.
