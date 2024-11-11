Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 755А Санкт-Петербург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
06:40
4 ч. 11 мин.
10:51
5
Маршрут следования поезда 755А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
06:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
07:33
07:34
116 км.
0 ч. 53 мин.
Угловка
08:25
08:26
260 км.
1 ч. 45 мин.
Тверь
09:40
09:41
470 км.
3 ч. 0 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:51
630 км.
4 ч. 11 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Идеальный поезд, вкусная еда и отличное обслуживание! Я очень довольна, что выбрала именно его для того, чтобы сьездить вМоскву. Еще выбирала – на машине, или на поезде. После поездки – однозначно выбирайте поезд)))))))
Поезд просто СУПЕРСКИЙ! Покормили, уложили спать, вообще все удобно и комфортно. Благодарю всех работников поезда за оказанный комфорт!
Очень было неудобно перешагивать от перрона вокзала на поезд, потому что между ними было большое расстояние. Когда у тебя в руках два чемодана – это сделать очень сложно. Можно придумать какие-нибудь выдвижные подножки или еще что-то. Не все же умеют прыгать, как козлики!
С каждым годом поезд становится все лучше и лучше. Комфорт улучшается и это не может не радовать. Я очень благодарна работникам поезда за хорошую уютную атмосферу и создание максимально комфортных условий для поездки и отдыха во время нее.
Детское купе супер! Есть пледы, проводницы окружили вниманием и заботой. Жена и дочка оценили по достоинству! Я от себя ставлю высший бал за комфорт!