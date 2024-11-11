Маршрут следования и продажа билетов
22:30
1 д. 0 ч. 20 мин.
22:50
33
Маршрут следования поезда 556Ч Санкт-Петербург — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
22:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
00:29
00:31
103 км.
1 ч. 59 мин.
Тихвин
01:51
01:53
177 км.
3 ч. 21 мин.
Бабаево
04:40
05:14
317 км.
6 ч. 10 мин.
Череповец 1
07:21
07:49
432 км.
8 ч. 51 мин.
Шексна
08:17
08:19
466 км.
9 ч. 47 мин.
Чебсара
08:37
08:39
483 км.
10 ч. 7 мин.
Кипелово
08:59
09:01
501 км.
10 ч. 29 мин.
Сухона
10:04
10:06
560 км.
11 ч. 34 мин.
Семигородняя
10:34
10:36
599 км.
12 ч. 4 мин.
Харовская
10:50
10:52
614 км.
12 ч. 20 мин.
Кадниковский
11:22
11:24
655 км.
12 ч. 52 мин.
Вожега
11:40
11:42
672 км.
13 ч. 10 мин.
Явенга
11:56
11:58
687 км.
13 ч. 26 мин.
Коноша 1
12:32
13:02
728 км.
14 ч. 2 мин.
Фоминская
13:37
13:42
752 км.
15 ч. 7 мин.
Вандыш
13:57
14:02
767 км.
15 ч. 27 мин.
Бурачиха
14:24
14:29
786 км.
15 ч. 54 мин.
Няндома
14:50
15:15
803 км.
16 ч. 20 мин.
Шалакуша
16:17
16:22
865 км.
17 ч. 47 мин.
Лепша
16:38
16:43
876 км.
18 ч. 8 мин.
Ивакша
16:55
17:00
885 км.
18 ч. 25 мин.
Пукса
17:20
17:35
906 км.
18 ч. 50 мин.
Плесецкая
17:46
18:01
917 км.
19 ч. 16 мин.
Шелекса
18:20
18:22
937 км.
19 ч. 50 мин.
Емца
18:39
18:41
956 км.
20 ч. 9 мин.
Обозерская
19:14
19:44
997 км.
20 ч. 44 мин.
Пермилово
20:09
20:11
1015 км.
21 ч. 39 мин.
Холмогорская
20:37
20:39
1039 км.
22 ч. 7 мин.
Ломовое
21:05
21:07
1061 км.
22 ч. 35 мин.
Тундра
21:25
21:30
1077 км.
22 ч. 55 мин.
Исакогорка
22:19
22:24
1107 км.
23 ч. 49 мин.
Архангельск-Город
22:50
1120 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я осталась почти всем довольна! Проверили билеты, рассказали что и как. Био туалеты в вагонах, не нужно терпеть на остановках. Все было очень хорошо.
В самом начале когда сели было немного душно. Потом заработал кондиционер и все стало намного лучше)))) В вагоне было чисто и аккуратно. Туалет постоянно мыли, так что девочки проводницы просто умнички. Я весьма и весьма доволен поездкой.
Попался старый вагон со всеми вытекающими((((((((( Обычный туалет, как я давно их не видел. В общем было ощущение что вернулся на 50 лет назад во времени.
Вообще идиотизм какой-то, люди неисправимы. Я специально покупала билет в вагон с животными. И во время поездки все равно находились какие-то идиоты, которые приходили и говорили что у них астма! Нахера вы тогда билеты в этот вагон покупали???!??!!
Брала купе. Ехала на верхней полке. И постоянно падал поручень, который там все фиксировал. Очень бесило и под конец поездки хотела его выломать.