Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 827Ч Санкт-Петербург — Сортавала.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
10:05
4 ч. 5 мин.
14:10
Маршрут следования поезда 827Ч Санкт-Петербург — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Финляндский Вокзал
10:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Девяткино
10:23
10:24
11 км.
0 ч. 18 мин.
Сосново
11:10
11:11
67 км.
1 ч. 5 мин.
Приозерск
11:57
11:58
121 км.
1 ч. 52 мин.
Кузнечное
12:14
12:34
135 км.
2 ч. 9 мин.
Элисенваара
13:16
13:17
168 км.
3 ч. 11 мин.
Яккима
13:37
13:38
190 км.
3 ч. 32 мин.
Сортавала
14:10
224 км.
4 ч. 5 мин.
