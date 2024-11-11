Маршрут следования и продажа билетов
13
Маршрут следования поезда 189А Санкт-Петербург — Осташков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Осташков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
00:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
04:20
04:21
160 км.
3 ч. 30 мин.
Окуловка
05:13
05:14
241 км.
4 ч. 23 мин.
Лыкошино
05:39
05:40
279 км.
4 ч. 49 мин.
Бологое-Московское
06:03
06:33
310 км.
5 ч. 13 мин.
Куженкино
07:02
07:04
328 км.
6 ч. 12 мин.
Шлина
07:18
07:20
336 км.
6 ч. 28 мин.
Баталино
07:33
07:35
343 км.
6 ч. 43 мин.
Разъезд 48км
07:49
07:51
351 км.
6 ч. 59 мин.
Фирово
08:04
08:07
358 км.
7 ч. 14 мин.
Горовастица
08:31
08:33
374 км.
7 ч. 41 мин.
Черный Дор
08:56
08:58
392 км.
8 ч. 6 мин.
Осташков
09:30
409 км.
8 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Что за странности – один раз они проверяли документы на входе в поезд. Зачем еще раз потом ночью всех будить и еще раз проверять документы, когда все спят которые уже проверили???? Бред.
В целом есть поезда и получше. Особенно хочу остановиться на том, как происходит обслуживание пассажиров. Было ощущение как будто я был должен что-то проводнице. Вообще безобразие.
Было очень жарко, кондиционера в вагоне не было. Дискомфортно было ехать даже не от того, что жарко, а от того что душно и дышать нечем было. Ощущение что с кондикионером не работала еще и вентиляция в вагоне.
Спасибо. Поездка прошла хорошо. Вагон чистый и уютный. Ехал в сидячем. Удобные места доехал хорошо спина не отвалилась. Туалет вполне приличный. Была и бумага и вода помыть руки.
Поездка прошла не так хорошо как я представляла себе. Виной тому стали окружающие пассажиры, которые на протяжении поездки не соблюдали режим тишины и громко разговаривали, смеялись и не контролировали своих детей, которые тоже носились с воплями по всему вагону. Отдохнуть нормально не получилось. Поезд в ночь едет а они не спят!