Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 760А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
09:30
3 ч. 58 мин.
13:28
4
Маршрут следования поезда 760А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
09:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
10:39
10:40
160 км.
1 ч. 9 мин.
Бологое-Московское
11:36
11:37
320 км.
2 ч. 6 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:28
630 км.
3 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в специальном детском отсеке в 10 вагоне со своей маленькой дочкой! Это было просто супер! Просто нет слов. Я не ожидала, что в поезде будет так классно для маленького ребенка!
Постоянно езжу на сапсане и считаю что это лучший поезд. Всегда круто, комфортно и удобно. Ни разу еще не было каких-то пьяных компаний и т.п. Всегда культурные и вежливые пассажиры. Обслуживающий персонал тоже одет с иголочки, чисто и опрятно
Еда очень вкусная в поезде. Давно я не ела такую, как в ресторане. Приятные девушки проводницы. В дороге можно расслабиться, посмотреть фильм. Рекомендую если еще ни разу не ездили на этом поезде – проехаться.
В вагоне очень комфортная для поездки температура. Было ни холодно ни жарко. Климат-контроль работать по полной программе очень хорошо. Туалеты чистый. Девушки проводницы улыбчивы и вежливые. Одно удовольствие ехать на таком поезде!
Ехала бизнес-классом. Все понравилось, однако заметила один небольшой недочет. Не хватало места для багажа. Реально хотелось бы побольше. У меня была большая сумка и чемодан. Не тяжелые, но очень объемные. И они не влезли. Если не учитывать это небольшое недоразумение – то вся поездка была просто нереально комфортной.