Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 768А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
13:30
4 ч. 0 мин.
17:30
5
Маршрут следования поезда 768А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вышний Волочек
15:13
15:14
276 км.
1 ч. 43 мин.
Угловка
15:49
15:50
370 км.
2 ч. 19 мин.
Чудово-Московское
16:36
16:37
514 км.
3 ч. 6 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:30
630 км.
4 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Часто езжу на сапсане – все устраивает. Что еда, что персонал – все хорошее. Иногда попадаются правда люди не совсем адекватные (пассажиры) и приходится их терпеть. Но в основном нормальные.
Добродушная проводница, улыбалась и приветливо отвечала на все наши вопросы. Был приятно удивлен тем, что кофе был вполне нормальный, хотя мне сложно угодить, я гурман. Для детей есть специальные вагоны, сестра в таком ездила – поезд один из лучших.
Почему везде во всех рекламках говорят и хвастаются тем, что в поезде есть интернет и вайфай, а по факту когда ехала – он что есть, что нет – одно и то же. Местами вообще дисконнектит.
3 раза ездила на нем и все 3 раза, когда заходишь внутрь – было прохладно. Не знаю, с чем такая особенность связана. Многие пассажиры тоже не спешат сразу раздеваться.
Очень по домашнему)))) Во время поездки наслаждалась)) Я как раз ехала с корпоратива компании обратно на родину и не представляете, как сильно хотелось просто тишины. И она была в вагоне) Супер )