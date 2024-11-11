Маршрут следования поезда 762А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
09:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угловка
12:07
12:08
370 км.
2 ч. 27 мин.
Окуловка
12:18
12:19
389 км.
2 ч. 38 мин.
Чудово-Московское
12:59
13:00
514 км.
3 ч. 19 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:50
630 км.
4 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Почему у кресла никак не регулируется угол наклона спинки??? Радио тоже та еще балаболка. Какую-то дичь постоянно по нему говорят. Мне не понравилось! Ожидала реально чего-то большего.
Хотел поработать в дороге на ноуте, так была проблемка. Телефон вайфай ловил нормально, а вот ноут вообще не хотел ловить. Ни в какую. Постоянно были затупы. Короче поработать не получилось.
Берите только бизнес и не пожалеете. Обслуживание на высоте, комфорт на высоте. Вообще очень круто было! Считаю, что везде нужно брать только самое лучшее. И стараюсь придерживаться этого направления.
Даже в бизнес классе попадаются поддатые и не очень образованные пассажиры, которые плевать хотели на тишину и спокойствие. Думал что хотя бы тут этого быдла не будет. Оказывается оно везде есть.
Поезд замечательный. Все чисто и удобно. Вежливые улыбчивые проводницы. Хороший персонал. Мне лично все вообще понравилось. Благодарю за оказанные удобства и комфорт.