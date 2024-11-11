Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 776А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:30
3 ч. 50 мин.
21:20
4
Маршрут следования поезда 776А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
17:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
19:26
19:27
320 км.
1 ч. 56 мин.
Чудово-Московское
20:27
20:28
515 км.
2 ч. 57 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:20
631 км.
3 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
поезд как всегда на 5+. Обожаю сапсан и постоянно на нем езжу. В этот раз только кофе был какой-то не очень вкусный, хотя в прошлые разы было все нормально.
Интернет работает нестабильно. Не понятно с чем связано. Иногда в самый неподходящий момент идет рассоединение.
Некоторые пассажиры банально не соблюдают меры общественного порядка и тем самым вносят неприятности в поздки другим пассажирам. В этот раз какой-то мужчина разговаривал чуть ли не час по телефону, причем громко. Так что весь вагон его слушал.
Хочу сказать отдельное спасибо Анастасии – нашей проводнице. А также за то, что сделали детские вагоны. Дети в восторге, им очень нравится.
Просьба заменить те фильмы, которые показывают, на что-то поновее. Очень странные предпочтения у того кто их выбирает. Почему нельзя взять популярные комедии?