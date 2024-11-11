Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 756А Москва — Санкт-Петербург.
06:50
3 ч. 59 мин.
10:49
Маршрут следования поезда 756А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
06:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
07:59
08:00
160 км.
1 ч. 9 мин.
Бологое-Московское
08:56
08:57
320 км.
2 ч. 6 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
10:49
630 км.
3 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде очень чисто и аккуратно. Туалеты убраны, нет никаких посторонних запахов. Очень приятно ехать в подобной обстановке. Что не очень понравилось – это кофе. На мой взгляд, можно было бы уже подавать сорт получше. Вспомнила кофе, который в древних поездах подавали.
Все было отлично, проводники просто супер!!!!! Нет слов, у ребенка и жены, а также у меня – только приятные впечатления от поездки. Могу точно сказать, что это один из лучших, если не лучший поезд на всей РЖД.
Спасибо большое за удивительную поездку! Теперь буду ездить только на этом поезде! Быстро и комфортно. Вагоны в чистоте, туалет тоже. Цена соответствует.
Очень жаль, что неоднократные просьбы соблюдать тишину для некоторых пассажиров просто сотресание воздуха. Причем, проводница тоже попросила потише, хватило лишь на 20 минут. Если бы не такие «недоразумения», которые ехали в поезде, то поезда была бы супер!)))
В вагоне когда сели было изначально холодно. Пока нагрелся… Также кофе очень долго несли. За такое время может уже и перехотеться. В остальном конечно уровень поезда отличный.