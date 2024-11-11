19:30
4 ч. 10 мин.
23:40
6
Маршрут следования поезда 780А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
20:40
20:41
160 км.
1 ч. 10 мин.
Бологое-Московское
21:37
21:38
320 км.
2 ч. 7 мин.
Окуловка
22:03
22:04
390 км.
2 ч. 33 мин.
Чудово-Московское
22:48
22:49
515 км.
3 ч. 18 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:40
631 км.
4 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Когда садились в поезд – в вагоне было очень холодно. Думали что уже всю дорогу будет такая холодина. Но где-то через час стало тепло и мы сняли куртки. Поездка конечно была супер. Очень комфортные условия.
Ехал с сыном – он почти всю дорогу смотрел в окно. Поезд очень быстрый. Перед тобой все мелькает очень быстро и ты наслаждаешься поездкой.
Поезд подали на перрон на 17 минут позже, чем было по расписанию. Это оставило небольшой осадочек. Но в других моментах ничего плохого про поезд и обслуживающий персонал не могу сказать. В вагоне комфортно, не жарко, хорошо работает вентиляция.
Проводница Анна просто умница. Заботилась о нашем комфорте во время всей поездки. Чай сделали быстро, в вагоне уютно и не жарко. Туалеты были очень чистыми. Только нестабильно работал вай фай.
Большое спасибо за слаженную работу всего персонала! Эта поездка была самой комфортной в моей жизни! Впервые ездила на сапсане и сразу в него влюбилась))) Супер поезд и супер персонал. Билеты стоят своих денег 100%