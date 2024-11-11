Маршрут следования и продажа билетов
17:40
4 ч. 0 мин.
21:40
4
Маршрут следования поезда 778А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
17:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
18:49
18:50
160 км.
1 ч. 9 мин.
Угловка
20:03
20:04
370 км.
2 ч. 23 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:40
630 км.
4 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приехал вовремя как на станцию отправления, так и на конечную. Посмотрела – до минуты. В поезде было очень приятно ехать. Прохладно и уютно. Единственное неудобство – кресла. От них к концу поездки затекла спина.
Много раз ездил в сапсанах – впервые столкнулся с грязным туалетом. Урна переполнена и ощущение что кто-то промазал и сделал все дела прямо на пол. Очень неприятно было, когда зашел. До конца поездки никто ничего не убирал.
Супер комфортно НО дороговато. Если бы билеты на треть хотя бы снизили в стоимости – я бы постоянно на нем ездила. Однако билеты только поднимаются в цене.
Самое неинтересное в этом поезде – это фильмы. Ну настолько скудный и фиговый запас, что хочется прийти к ним и принести на флэшке пару нормальных! Плюс этого поезда – комфорт.
По дороге половину времени не работало соединение с медиацентром! Также у нас рядом с креслом были крошки от предыдущих пассажиров.