2
Маршрут следования поезда 752А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
05:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:23
631 км.
3 ч. 33 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Меня не устроил данный поезд. Говорили что хороший, но это далеко не так. НА 3 из 10. Не больше. Кресла не откидываются, всю дорогу шум. Как в электричке когда едешь. Персонал тоже себе на уме.
Я не знаю, на чем еще можно от москвы до питера доехать за 3,5 часа)))) Ни пробок, ничего. Супе комфорт и кайф. Сядешь книжку почитать, время летит незаметно и ты уже в питере. Причем не дорогие билеты. На автомобиле было бы куда дороже по топливу.
Ехала с дочкой к родителям, отвозила на лето. Поезд очень быстро доезжает, я не заметила как пролетело время. Сидения не скажу что очень удобные, но и не табуретки, на которых невозможно усидеть. Персонал приветливый))))))
При посадке помогли поднять чемоданы. Спасибо большое проводнику Олегу! Все понравилось. Рекомендую этот поезд.
Единственная вещь, которая испортила мне общее впечатление от поездки – это то, что в поезде не было банальных розеток около мест! Уже везде они есть, в автобусах, даже в метро. Но в премиум поезде почему-то до сих пор не поставили