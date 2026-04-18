Елена – отзыв о поезде 767А 24.05.24г. 19й вагон 26 место, было очень уютно и комфортно. Дима, благодарю ☺️

Геннадий Петрович – отзыв о поезде 779А Очень чистые и комфортные вагоны. Не пожалел что поехал на этом поезде. Поездка занимает в два раза меньше времени чем ехать на автобусе или машине. Вообще не устал. Поезд приехал без опозданий. Вовремя.

Люба – отзыв о поезде 777А Приветуси. В наушниках слабая громкость, можно сделать чуть погромче??? И постоянный шорох и шелест тоже убрать. По другим моментам вопросов нет вообще. Очень хороший поезд.

София Дмитриевна – отзыв о поезде 775А Моя мама ни разу не ездила в бизнес классе, решила ее прокатить. Вы не представляете, как она была удивлена)))) До этого ездила только на советских поездах. А тут сразу бизнес))) Очень мило было наблюдать, как она все осматривает)

Екатерина Р. – отзыв о поезде 773А В летний период приходится заказывать билеты чуть ли не за месяц!!! И цены соответственно растут как на дрожжах! Хотя уровень сервиса в принципе никак не меняется.

Егор Прокофьев – отзыв о поезде 771А В вагоне не было на местах розеток для подзарядки телефонов. Считаю это вопиющим упущением со стороны руководства РЖД, потому что сейчас у каждого есть смартфон который нужно подзаряжать. А за 4 часа поездки батарея сильно подсаживается.

Матвей – отзыв о поезде 769А Сидения мне кажется анатомически неправильные. Хочется чтобы спинка откидывалась назад хотя бы чуть-чуть и плюс чтобы немного помягче были сами посебе. Как то под конец пятая точка просила мягкости))))

Галя – отзыв о поезде 765А Ехали в Москву 8 марта – всех женщин поздравили))) Это так миииииило))))) Всем дали по тюльпану)))))) Я растаяла))))

Георгий Ильич – отзыв о поезде 763А Сколько раз ездил и каждый раз наслаждался. Решил вот добавить отзыв. Ну очень круто. И постоянно что-то новое вводят. 3 года назад было хуже. Прогресс идет.

Оксиджен – отзыв о поезде 761А Поезд оставил только приятные впечатления. Скорость совсем не чуствуется. Вагоны не трясутся. Все было очень даже хорошо. Поездка прошла на славу я считаю.

Наталия Петровна – отзыв о поезде 759А Рада видеть, что хоть где-то что-то улучшается. Ехала на этом поезде в последний раз 2 года назад. Судя по тому, что я увидела – прогресс идет. Поезд очень комфортный. Едешь покомфорту как в автомобиле. Но гораздо быстрее и без остановок.

Ольга Вилиткевич – отзыв о поезде 757А Вагоны не трясутся и не колбасятся в разные стороны, что для меня было очень важно, потому что когда такое происходит, меня начинает укачивать. Рекомендую этот поезд.

Дмитровский Валентин – отзыв о поезде 755А Детское купе супер! Есть пледы, проводницы окружили вниманием и заботой. Жена и дочка оценили по достоинству! Я от себя ставлю высший бал за комфорт!