Маршрут следования и продажа билетов
11:40
3 ч. 50 мин.
15:30
2
Маршрут следования поезда 766А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
11:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:30
631 км.
3 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я ни разу еще не был так расстроен поездкой на сапсане. Ехал как обычно в бизнесе. Там ехали ребята, которые вели себя просто отвратительнейшим образом. Реально хуже каких-нибудь дембелей в плацкарте. Денег заработали, а вести себя не научились вообще.
Когда поезд разгонялся более 200 км/ч, немного трясло. Но вообще поезд очень хороший. Поездка прекрасная, я впервые в жизни ездила на такой огромной скорости!
Очень странно. Почему нельзя было нормально зарядить телефон? Розеток вообще не было? Это недоработка какая-то или мне просто такой вагон попался? Даже в старых советских допотопных поездах есть какая-никакая розетка. А здесь не было.
Спасибо большое за восхитительную поездку на этом поезде!!! Я ни разу еще на таких быстрых поездах не ездила. Очень хорошие работники. Обслуживание понравилось!
Ездили с ребенком, ребенку 8 месяцев. В 6 вагоне в туалете был огромный стол для пеленания!!!! Я такого не ожидала!!! Очень был кстати!!!