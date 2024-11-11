Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 758А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
07:00
4 ч. 10 мин.
11:10
6
Маршрут следования поезда 758А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
07:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Крюково
Зеленоград
07:25
07:26
37 км.
0 ч. 25 мин.
Вышний Волочек
08:53
08:54
277 км.
1 ч. 53 мин.
Угловка
09:28
09:29
371 км.
2 ч. 28 мин.
Чудово-Московское
10:15
10:16
515 км.
3 ч. 15 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:10
631 км.
4 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла очень хорошо. Я ехала в эконом классе. Но там не было розеток, чтобы можно было подзарядить телефон. Нужно видимо будет покупать пауэрбанк)))
Очень симпытичные проводницы и хорошие условия в вагоне. Удобные кресла и хорошее обслуживание. Поезд доезжает очень быстро, так что устать даже особо и не успеваешь. Еда в поезде на уровне, не дошираки.
Берите бизнес-класс, не пожалеете! Очень удобно и комфортно. И по сравнению с европейскиими поездами не так дорого. Порадовал сервис и общая чистота в вагоне.
Кому надоели старые советские поезда и кто хочет проехаться на нормальном поезде со всеми удобствами – берите билет на этот поезд и не пожалеете! Очень круто! Ехал и отдыхал во время поездки.
Добрый день. Ехала на этом поезде 15 ноября 2021. В вагоне было тепло и уютно. Обслуживающий персонал был на высоте. Единственное неудобство, которое было, мне доставили маленькие дети, которые бегали по вагону и кричали. Если бы не детвора – то все было бы ок.