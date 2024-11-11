Маршрут следования и продажа билетов
13:40
4 ч. 0 мин.
17:40
4
Маршрут следования поезда 770А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
13:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
14:49
14:50
160 км.
1 ч. 9 мин.
Бологое-Московское
15:46
15:47
320 км.
2 ч. 6 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:40
630 км.
4 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Супер чистота и качество! Настоящий поезд 21 века. Считаю, что всем поездам нужно брать пример. И меняться. В глубинках иногда такие раритетные поезда ездят, что чуть ли не на паровой тяге. Хотелось бы, чтобы более-менее все подтянулось.
Во время поездки почему-то затекали ноги. Хоть ехать и не долго, да и раньше я за собой такого не наблюдал. Но вот факт. Предполагаю, что дело в сидении.
По телевизору была одна сплошная реклама! Неужели нельзя просто взять и провести трансляцию нескольких комедий, к примеру, одну за другой. Две штуки и сразу закончится поездка. Так нет, рекламу крутят и крутят.
Я хочу поставить этому поезду 10. Именно этой оценки он заслуживает. Не нашла к чему придраться от слова совсем! Довольная как слон)))))) Выражаю огромную благодарность тому, что придумал этот поезд.
Быстро. Качественно. Комфортно. Еда вкусная. Пассажиры были адекватными. Никаких пьяниц. Вагон ресторан. Состав прибыл и отправился четко по расписанию, без задержек. Я остался очень доволен!!!