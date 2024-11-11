Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 764А Москва — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:30
3 ч. 50 мин.
15:20
4
Маршрут следования поезда 764А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
11:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
13:25
13:26
320 км.
1 ч. 55 мин.
Чудово-Московское
14:26
14:27
515 км.
2 ч. 56 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:20
631 км.
3 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Детский вагон это нечто!!!!!!!!!!! Супер!!!! Если вы едете с детьми – рекомендую именно его. Не пожалеете однозначно.
Как мне кажется немного дороговато) Хотелось бы немного снизить стоимость, так как если ездить раз в неделю туда-сюда, сильно бьет по карману. Но по части комфорта конечно нет никаких вопросов.
Кондиционер сильно дул, так что замерзла и даже кофту надела. Также проводница долго несла чай. Я уже чуть ли не перехотела. В остальном же все хорошо.
Очень хорошо ездить на этом поезде с детьми. Моим выдали даже какие-то журналы с наклейками, чтобы было чем заняться. Ехал в вагоне комфорт +. Очень даже круто.
Перебои с вайфай – больше никаких замечаний сделать по поезду не могу. Брала комфорт плюс и считаю что это оптимальный выбор в плане соотношения стоимости билета и того комфорта который ты по факту получаешь от поезда.