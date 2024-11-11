Маршрут следования и продажа билетов
15:30
3 ч. 56 мин.
19:26
4
Маршрут следования поезда 772А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вышний Волочек
17:14
17:15
276 км.
1 ч. 44 мин.
Чудово-Московское
18:34
18:35
514 км.
3 ч. 4 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
19:26
630 км.
3 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На улице было +25, в вагоне слабовато работал кондиционер. Было слегка душно. В туалетах очень даже чисто. Очень понравилось отношение проводников к пассажирам. Вежливое общение, как у официантов в дорогих ресторанах.
На весь наш вагон было всего 2 розетки. Неужели так сложно в столь современном скоростном поезде банально под каждым местом сделать USB розеточки, чтобы каждый желающий мог зарядить во время поездки телефон?
Очень вкусная еда в поезде. Как в ресторане. Но дороговато, если вы будете заказывать что-то кроме того, что уже включено в билет. Вагоны новенькие и чистенькие. Нужно увеличивать количество подобных поездов на дорогах.
Говорили что будет работать интернет через вайфай но он работал очень плохо. Постоянно тормозил и невозможно было нормально посмотреть фильм или Ютуб. Зачем рекламировать то чего нет – это расстраивает пассажиров!!!!!
Попались неадекватные пассажиры соседи, кроме того поддатые. Всю дорогу разговаривали громко, периодически матерясь. Делала им замечание – бесполезно. И это бизнес класс!!!! (((((