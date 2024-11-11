Поезд 077Ч Москва — Ставрополь

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:04

Москва

1 д. 8 ч. 54 мин.

05:58

Ставрополь

32

Маршрут следования поезда 077Ч Москва — Ставрополь на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Ставрополь с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Павелецкий Вокзал

21:04

0 км.

0 ч. 0 мин.

Узуново

23:21

25 мин.

23:46

145 км.

2 ч. 17 мин.

Михайлов

00:26

2 мин.

00:28

189 км.

3 ч. 22 мин.

Павелец-Тульский

01:06

34 мин.

01:40

239 км.

4 ч. 2 мин.

Раненбург

03:40

2 мин.

03:42

315 км.

6 ч. 36 мин.

Богоявленск

04:04

2 мин.

04:06

337 км.

7 ч. 0 мин.

Мичуринск
Уральский

04:45

33 мин.

05:18

378 км.

7 ч. 41 мин.

Грязи
Воронежские

06:18

5 мин.

06:23

436 км.

9 ч. 14 мин.

Усмань

07:08

2 мин.

07:10

485 км.

10 ч. 4 мин.

Придача
Воронеж-Южный

08:39

5 мин.

08:44

542 км.

11 ч. 35 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

09:52

3 мин.

09:55

617 км.

12 ч. 48 мин.

Евдаково

10:44

2 мин.

10:46

647 км.

13 ч. 40 мин.

Подгорное

12:38

3 мин.

12:41

684 км.

15 ч. 34 мин.

Россошь

13:18

15 мин.

13:33

708 км.

16 ч. 14 мин.

Зайцевка

14:50

2 мин.

14:52

773 км.

17 ч. 46 мин.

Кутейниково

15:38

2 мин.

15:40

810 км.

18 ч. 34 мин.

Миллерово

16:48

2 мин.

16:50

865 км.

19 ч. 44 мин.

Каменская

17:51

2 мин.

17:53

931 км.

20 ч. 47 мин.

Лихая

18:16

14 мин.

18:30

950 км.

21 ч. 12 мин.

Зверево

18:59

3 мин.

19:02

966 км.

21 ч. 55 мин.

Сулин

19:30

2 мин.

19:32

981 км.

22 ч. 26 мин.

Шахтная

20:09

2 мин.

20:11

999 км.

23 ч. 5 мин.

Новочеркасск

21:02

2 мин.

21:04

1035 км.

23 ч. 58 мин.

Ростов
Главный

22:03

22 мин.

22:25

1073 км.

1 д. 0 ч. 59 мин.

Кущевка

23:36

3 мин.

23:39

1147 км.

1 д. 2 ч. 32 мин.

Тихорецкая

00:59

3 мин.

01:02

1234 км.

1 д. 3 ч. 55 мин.

Кавказская

01:58

42 мин.

02:40

1292 км.

1 д. 4 ч. 54 мин.

Расшеватка

03:45

8 мин.

03:53

1341 км.

1 д. 6 ч. 41 мин.

Передовая

04:20

3 мин.

04:23

1366 км.

1 д. 7 ч. 16 мин.

Изобильная

04:45

4 мин.

04:49

1382 км.

1 д. 7 ч. 41 мин.

Палагиада

05:26

2 мин.

05:28

1414 км.

1 д. 8 ч. 22 мин.

Ставрополь

05:58

1422 км.

1 д. 8 ч. 54 мин.

Информация о поезде 077Ч

Планируете поездку по маршруту Москва — Ставрополь? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 077Ч. Этот поезд отправляется со станции Москва в 21:04 и прибывает на конечную станцию Ставрополь в 05:58. Вся дорога занимает 1 д. 8 ч. 54 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 11 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 077Ч

Количество остановок поезда:

32 станции

Самая длинная остановка:

42 мин. – станция Кавказская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Жанна

    На протяжении всей поездки ловила себя на мысли, как же приятно ехать! Ощущение было, что как будто я дома.

  2. Светлана Андреевна

    Приветствую всех. С чего начать даже не знаю. Всего перечислять не буду, остановлюсь на главном. Вагоны старые а отсюда и все неприятности. Скрипы, вековая грязь в углах, которая видимо просто так никуда не пропадает. В общем, полная дичь.

  3. Леонид Савельев

    Мне поезд понравился, доехал с комфортом и без опозданий.

  4. Мармеладка

    Кондиционера нет, купе старое, окна не откроешь на проветривания, снег идет. На мой взгляд уж лучше плацкарт в новом вагоне ,чем купе в старом. И просто само по себе старое купе навевает тоску.

  5. Олег

    Этот поезд просто сдать в утиль и все будет нормально. Там чинить уже нечего. Сразу на переплавку. Это мое мнение.

  6. Катюха

    Спасибо за поездку. Все прошло хорошо.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
