Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 077Ч Москва — Ставрополь.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
21:04
1 д. 8 ч. 54 мин.
05:58
32
Маршрут следования поезда 077Ч Москва — Ставрополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ставрополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
21:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
23:21
23:46
145 км.
2 ч. 17 мин.
Михайлов
00:26
00:28
189 км.
3 ч. 22 мин.
Павелец-Тульский
01:06
01:40
239 км.
4 ч. 2 мин.
Раненбург
03:40
03:42
315 км.
6 ч. 36 мин.
Богоявленск
04:04
04:06
337 км.
7 ч. 0 мин.
Мичуринск
Уральский
04:45
05:18
378 км.
7 ч. 41 мин.
Грязи
Воронежские
06:18
06:23
436 км.
9 ч. 14 мин.
Усмань
07:08
07:10
485 км.
10 ч. 4 мин.
Придача
Воронеж-Южный
08:39
08:44
542 км.
11 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:52
09:55
617 км.
12 ч. 48 мин.
Евдаково
10:44
10:46
647 км.
13 ч. 40 мин.
Подгорное
12:38
12:41
684 км.
15 ч. 34 мин.
Россошь
13:18
13:33
708 км.
16 ч. 14 мин.
Зайцевка
14:50
14:52
773 км.
17 ч. 46 мин.
Кутейниково
15:38
15:40
810 км.
18 ч. 34 мин.
Миллерово
16:48
16:50
865 км.
19 ч. 44 мин.
Каменская
17:51
17:53
931 км.
20 ч. 47 мин.
Лихая
18:16
18:30
950 км.
21 ч. 12 мин.
Зверево
18:59
19:02
966 км.
21 ч. 55 мин.
Сулин
19:30
19:32
981 км.
22 ч. 26 мин.
Шахтная
20:09
20:11
999 км.
23 ч. 5 мин.
Новочеркасск
21:02
21:04
1035 км.
23 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
22:03
22:25
1073 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Кущевка
23:36
23:39
1147 км.
1 д. 2 ч. 32 мин.
Тихорецкая
00:59
01:02
1234 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Кавказская
01:58
02:40
1292 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Расшеватка
03:45
03:53
1341 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Передовая
04:20
04:23
1366 км.
1 д. 7 ч. 16 мин.
Изобильная
04:45
04:49
1382 км.
1 д. 7 ч. 41 мин.
Палагиада
05:26
05:28
1414 км.
1 д. 8 ч. 22 мин.
Ставрополь
05:58
1422 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
На протяжении всей поездки ловила себя на мысли, как же приятно ехать! Ощущение было, что как будто я дома.
Приветствую всех. С чего начать даже не знаю. Всего перечислять не буду, остановлюсь на главном. Вагоны старые а отсюда и все неприятности. Скрипы, вековая грязь в углах, которая видимо просто так никуда не пропадает. В общем, полная дичь.
Мне поезд понравился, доехал с комфортом и без опозданий.
Кондиционера нет, купе старое, окна не откроешь на проветривания, снег идет. На мой взгляд уж лучше плацкарт в новом вагоне ,чем купе в старом. И просто само по себе старое купе навевает тоску.
Этот поезд просто сдать в утиль и все будет нормально. Там чинить уже нечего. Сразу на переплавку. Это мое мнение.
Спасибо за поездку. Все прошло хорошо.