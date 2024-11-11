Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 009Ж Саратов — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 009Ж Саратов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
17:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аткарск
18:32
18:33
77 км.
1 ч. 21 мин.
Ртищево 1
20:04
20:34
170 км.
2 ч. 53 мин.
Тамала
21:24
21:26
218 км.
4 ч. 13 мин.
Кирсанов
21:58
22:01
254 км.
4 ч. 47 мин.
Тамбов 1
23:17
23:27
342 км.
6 ч. 6 мин.
Мичуринск
Уральский
00:34
01:04
407 км.
7 ч. 23 мин.
Узуново
04:33
05:00
627 км.
11 ч. 22 мин.
Домодедово
06:46
06:48
740 км.
13 ч. 35 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
07:22
773 км.
14 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Ездила от Саратова до Москвы осенью. Проводницы замечательные. Случайно забыла косметичку в туалете, так мне её без лишней тягомотины вернули в целости и сохранности. Ассортимент всяких снеков норм( хотя наценки конечно огромные, хех). Вентиляция хорошо работает, туалеты нормальные. В общем, хорошо прошла поездка. Правда отсутствие долгих стоянок печалило, ибо забыла с собой поесть в дорогу взять.
За время поездки было одно происшествие в моем купе. Почему-то столик дребезжал. Сказал проводнику, он подкрутил и все стало нормально. Он еще хорошо за порядком следил. Постель чистая.
Ехала в январе в 3 вагоне. Всё устроило на 100%! Около каждого спального места розетка. Вагоне чистенький, новенький, всё сверкает. Кондиционер есть, но еле пашет. Но зимой это и не столь важно!
НЕ ПОНРАВИЛОСЬ! Туалеты узкие, розеток в поезде нет, система кондиционирования вообще практически не работает! 4 вагон! Дребезжало всю ночь где-то, на наше возражение сказали «ТАК ВЫ ЖЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ» Да ладно! До этого ездила в других поездах тоже по железной дороге и НЕ ДРЕБЕЗЖАЛО НИЧЕГО. Отвратительный поезд!
Старый поезд, что с него взять. Единственное – могли бы уже в туалете хотя бы сделать ремонт, пахло какой-то сыростью и плесенью. Просто неприятно
Ехали в купе, было чисто и уютно. Проводники быстро реагируют на просьбы и помогают. Впечатления от поездки остались только положительные! Отдельное спасибо проводнику Татьяне!
Обычный поезд. Ночью начало немного дуть с окна, поэтому пришлось развернуться в другую сторону, но такое было во многих поездах, это не первый. О работниках поезда осталось только положительное впечатление.
Ехал по работе, посадили меня в этот поезд. Поставлю ему 7 баллов. Потому что всегда есть куда стремиться. Но нужно признать, что РЖД начинает улучшать сервис. Так глядишь и лет через 20 придем к нормальному обслуживанию.