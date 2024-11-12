20:50
14 ч. 51 мин.
11:41
13
Маршрут следования поезда 082Ф Ташкент (Узбекистан) — Сарыасия на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ташкент (Узбекистан) — Сарыасия с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ташкент Южный
20:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гулистан
22:02
22:04
93 км.
1 ч. 12 мин.
Джизак
23:15
23:17
182 км.
2 ч. 25 мин.
Самарканд
00:54
01:26
272 км.
4 ч. 4 мин.
Карши
03:28
03:50
410 км.
6 ч. 38 мин.
Дехконобод
05:26
05:33
487 км.
8 ч. 36 мин.
Окработ
06:50
07:10
516 км.
10 ч. 0 мин.
Дарбанд
07:57
08:17
542 км.
11 ч. 7 мин.
Бойсун
08:43
08:53
558 км.
11 ч. 53 мин.
Кумкурган
10:00
10:25
603 км.
13 ч. 10 мин.
Шурчи
10:49
10:51
629 км.
13 ч. 59 мин.
Денау
11:18
11:23
659 км.
14 ч. 28 мин.
Сарыасия
11:41
672 км.
14 ч. 51 мин.
