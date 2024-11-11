Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 058В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
14:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
15:32
15:34
49 км.
0 ч. 57 мин.
Ржава
15:54
15:56
71 км.
1 ч. 19 мин.
Кривецкая
16:33
16:35
99 км.
1 ч. 58 мин.
Губкин
17:29
17:34
134 км.
2 ч. 54 мин.
Старый Оскол
18:15
18:50
153 км.
3 ч. 40 мин.
Горшечное
19:23
19:25
179 км.
4 ч. 48 мин.
Касторная-Новая
19:56
19:59
208 км.
5 ч. 21 мин.
Набережное
20:19
20:21
229 км.
5 ч. 44 мин.
Тербуны
20:44
20:46
250 км.
6 ч. 9 мин.
Долгоруково
21:05
21:07
270 км.
6 ч. 30 мин.
Плоты
21:19
21:21
280 км.
6 ч. 44 мин.
Улусарка
21:40
21:42
302 км.
7 ч. 5 мин.
Елец
22:03
22:56
314 км.
7 ч. 28 мин.
Ефремов
00:14
00:16
380 км.
9 ч. 39 мин.
Узловая 1
Московской жд
02:01
02:03
472 км.
11 ч. 26 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:55
669 км.
15 ч. 20 мин.
